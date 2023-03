Rapallo: 30enne accoltellato nella notte, grave al San Martino

Un grave fatto di sangue è avvenuto la notte scorsa a Rapallo, in piazza Molfino, davanti alla stazione ferroviaria. Alle 4.30 circa un trentenne è stato accoltellato. Soccorso dal 118 con l’automedica Tango2, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino; anche a causa di una emorragia. Del caso si occupano i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, subito intervenuti sul posto. Al momento si ignorano altri particolari certi sulle cause della lite che hanno portato al ferimento e sugli aggressori.

