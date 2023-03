Sampdoria. Audero stagione finita, contro il Verona ultima chance salvezza

Sembra non esserci fine alle cattive notizie in casa Sampdoria. Se lo stallo della questione societaria è ciò che preoccupa maggiormente per il futuro prossimo, il presente porta l’amara dote dello stop fino a fine anno del portiere Emil Audero, che dovrà operarsi alla spalla.

Una tegola di peso, forse la peggiore per i blucerchiati. Oltre ad aver spesso sfoderato prestazioni di livello, il portiere ex Juventus è stato in questi difficili mesi il leader dello spogliatoio. Lo ha dimostrato la rinuncia totale a una mensilità dello stipendio e l’aver respinto le sirene inglesi che avrebbero voluto portarlo oltremanica nella finestra del mercato di gennaio.

» leggi tutto su www.genova24.it