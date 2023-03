San Giuseppe, lunedì il vescovo celebra la messa in arsenale

Proseguono anche domani e lunedì i festeggiamenti per la ricorrenza di San Giuseppe, patrono della Spezia. La festa liturgica è stata però anticipata a oggi, per non sovrapporsi alla quarta Domenica di Quaresima. Nella giornata odierna il vescovo Palletti ha celebrato, come da tradizione, la messa pontificale nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta, molto affollata di fedeli. Sarà celebrata invece lunedì, alla riapertura dello stabilimento, la messa del vescovo in arsenale, istituzione che ha anch’essa San Giuseppe come proprio patrono. Monsignor Palletti celebrerà la messa alle 10.00 nella sala mensa, dove saranno consegnati anche encomi e riconoscimenti a lavoratori e lavoratrici.

