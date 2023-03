‘Santa’: “Tombe calpestate dai cinghiali nel cimitero del centro”

Da “Progetto Santa Insieme con Voi”

Non si può neanche più riposare in pace a Santa Margherita! Il cimitero, un tempo sede di serena sepoltura sorvegliata da fieri cipressi, è divenuto da qualche anno, grazie a questa Amministrazione, un luogo dove, tramite un percorso accidentato, con molta fortuna e qualche ardita acrobazia si possono, forse, avvicinare le tombe dei nostri cari. Le zone transennate, vietate all’accesso, i loculi che si stanno smurando, i calcinacci e le tombe calpestate dai cinghiali causano spesso notevole sconcerto e grandi difficoltà ai visitatori, non sempre giovanissimi o amanti dell’avventura, che desiderano recitare una preghiera per i propri morti. Ci chiediamo perché, in un luogo in cui dovrebbero regnare la pace, l’ordine e la tranquillità vigano al contrario il caos e l’ incuria, segni questi che denotano un disinteresse profondo e uno scarsissimo rispetto verso coloro che amiamo e non sono più tra noi e, soprattutto, verso noi ‘vivi’ che vorremmo ancora poterli andare a trovare!

» leggi tutto su www.levantenews.it