Schianto in centro a Bordighera, due auto distrutte: una finisce sul marciapiede

Bordighera. E’ di tre feriti, due auto distrutte e numerosi danni all’arredo urbano, il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte in centro a Bordighera, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele II, corso Italia e via Roma.

Stando a quanto ricostruito, una vettura stava viaggiando in direzione Sanremo quando si è scontrata contro una Fiat Abarth 500 che usciva da piazza della stazione. Nell’impatto, violentissimo, la prima auto si è girata su se stessa, mentre la Abarth ha sfondato le ringhiere di protezione del marciapiede e ha finito la sua corsa davanti alle vetrine dell’agenzia immobiliare Conti.

