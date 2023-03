Tornerà presto a Castelnuovo Magra, custodito da un adeguato sistema di protezione, la Crocifissione di Pieter Brueghel il giovane (1564-1638) salvata alcuni anni fa dai carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Genova, che avevano intercettato per tempo un tentativo di furto, facendo sì che i ladri trafugassero un falso.

Il dipinto, tuttora custodito dall’Arma, è stato restaurato e sarà presentato ufficialmente a Genova mercoledì 29 marzo, insieme al dettagliato progetto di custodia. La presentazione avverrà nell’aula magna dell’Università di Genova, in Bia Balbi, a conferma dell’importanza che l’intero mondo scientifico ed accademico attribuisce a questa vicenda. L’incontro, che inizierà alle 10.00, è organizzato in forma congiunta dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e dall’Università. Lo scopo, come precisa il programma della giornata, è presentare il restauro, avvenuto nel laboratorio della Soprintendenza, discutere delle vicende del dipinto, della sua storia, del tema della sua tutela. Coordineranno i lavori Maria Clelia Galassi dell’Università genovese e Rossana Vitiello della Soprintendenza. Alla fine della sessione del mattino sarà possibile, a gruppi, visitare il dipinto restaurato. Tra i presenti, il parroco di Santa Maria Maddalena don Alessandro Chiantaretto e il sindaco di Castelnuovo Daniele Montebello, che stanno curando l’allestimento del sistema di protezione, indispensabile per il ritorno in Val di Magra.

L’articolo Si avvicina il rientro a Castelnuovo della Crocifissione di Brueghel il giovane proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com