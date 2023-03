Sulla strada in sicurezza, la Croce Gialla a San Giuseppe con “Guida X Bene”

La Pubblica Assistenza Croce Gialla è impegnata nella Fiera di San Giuseppe con l’annuale banchetto promozionale, all’angolo tra Via Chiodo e Via Cadorna, zona giardini pubblici. L’associazione, oggi e domani, propone, inoltre, alla cittadinanza un’opportunità unica a livello provinciale: l’iniziativa “Guida X Bene”, inserita nel progetto Buona Strada di ANPAS Nazionale, che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla sicurezza e prevenzione dei rischi stradali.

Attraverso percorsi interattivi e gadget, i volontari della Croce Gialla, a disposizione dalle 9 alle 19 di sabato e domenica, accompagneranno gli interessati alla conoscenza di fattori di rischio (come ad esempio alcool, sostanze stupefacenti, uso del cellulare e distrazione), alimentando la diffusione di buona conoscenza e sapere condiviso. Una campagna che si inserisce in un percorso sulla prevenzione per il territorio.

Per tutta la durata dell’evento, per la prima volta, la rete associativa ANPAS Liguria coprirà la richiesta di emergenza sanitaria con l’aiuto delle consorelle della P.A. Vezzano Ligure, P.A. Lerici e P.A. Humanitas Romito Magra, presenti con le ambulanze in Corso Cavour angolo Via Chiodo.

