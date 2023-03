Un lettore dalla zona di San Benedetto: “Qui è sempre festa per chi vuole scaricare di tutto”

Gentile Redazione, periodicamente torno sul tema abbandono rifiuti nei boschi; stavolta siamo in zona San Benedetto: questa è Via 4 Novembre, a circa 300 metri dall’Aurelia.

Quando oggi ho fotografato questo, non me lo aspettavo.

A parte una lavatrice ed un passeggino, c’è sparso dappertutto il residuo di sacchi e sacchi di indifferenziata,

evidentemente abbandonati nel tempo e lasciati alla mercé della fauna selvatica.

Poco oltre, praticamente stessa situazione (elettrodomestici compresi).

Non è più possibile far finta che il problema non ci sia. Qui, di fatto, è sempre festa per chi vuole scaricare di tutto. Un intervento attrezzato potrebbe rimuovere tutto ma quanto durerebbe, rispetto al costo per l’intervento stesso?

E se invece si monitorasse la zona con sistemi di videosorveglianza, e si cogliessero (e soprattutto sanzionassero) i responsabili, non sarebbe più efficace?

Un cordiale saluto, Marco Giannini

