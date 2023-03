A De Ferrari la maxi sfida a scacchi, 40 coppie padre-figlio contro il campione Mogranzini

Genova. Sono stati centinaia i bimbi e i genitori che questo pomeriggio hanno preso parte a “Gioca con il tuo papà”, l’iniziativa pensata da Regione Liguria e Comune di Genova per festeggiare il 19 marzo, la giornata dedicata al rapporto padre – figli. Tantissime famiglie genovesi e non solo si sono ritrovate questo pomeriggio in piazza De Ferrari per prendere parte a giochi di società e laboratori. Tra le attività più apprezzate, il mega – torneo di scacchi a cielo aperto: 40 scacchiere, allestite tutto intorno alla fontana di piazza de Ferrari, sono state il terreno su cui tantissimi padri con i loro ragazzi hanno sfidato in contemporanea il campione internazionale di scacchi Roberto Mogranzini, con il maestro impegnato per tutto il pomeriggio a fare la spola tra le postazioni per giocare le varie partite, mentre decine e decine papà e bambini di tutte le età si davano il cambio nel tentare di dargli “scacco matto”.

“Una splendida opportunità per condividere tutti insieme la Festa del Papà, prendendo parte ad attività e giochi stimolanti, oltre che divertenti, e con l’occasione davvero unica di sfidare un grande nome degli scacchi come Roberto Mogranzini – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Non è certo cosa da tutti i giorni poter sfidare insieme al proprio papà un maestro in questa disciplina, ed è importante che i ragazzi abbiano occasione di socializzare, giocare e passare il loro tempo anche “off-line”. Il 19 marzo – continua il presidente Toti – è una ricorrenza preziosa, che fa riflettere tutti noi sui nostri affetti e sull’importanza del rapporto con i nostri papà”.

“Piazza De Ferrari si è trasformata in un parco divertimenti a cielo aperto dove i papà hanno potuto trascorrere momenti di festa insieme con i propri bambini e ragazzi, riscoprendo il gusto e le emozioni dei giochi di una volta – commenta l’assessore alla Tutela e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro. – Nell’essere genitori, così come nella vita, uomini e donne devono avere gli stessi diritti e doveri: solo in questo modo il padre e la madre possono diventare per i figli un esempio concreto di rispetto reciproco e parità di genere. Per questo motivo era importante celebrare la festa del papà con questa iniziativa: oggi in piazza ho visto tanti ragazzi felici, ma soprattutto uomini capaci di educare e prendersi cura dei loro figli”.

