Serviva una vittoria al Quiliano&Valleggia per vincere con due giornate di anticipo il campionato di Prima Categoria e volare in Promozione, una categoria che mancava da sei anni e che non ha mai calcato il sodalizio nato dalla fusione di biancorossi e “purples”. Il successo è arrivato al termine di una partita dalle mille emozioni contro l’Albissole: 2 a 0 per il Q&V, 2 a 2 e poi 4 a 2.

» leggi tutto su www.ivg.it