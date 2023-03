Assi di forza, Lodi (Pd): “Questo progetto non migliorerà la qualità di vita dei cittadini”

Genova. In merito al progetto del Comune di Genova riguardante gli assi di forza del trasporto pubblico locale e della conseguente rivoluzione del traffico in Val Bisagno, si esprime la consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi: “Il progetto per il rilancio dei trasporti del Comune di Genova doveva avere soprattutto una filosofia di fondo: stringere un’alleanza forte tra la popolazione e il trasporto pubblico locale, migliorare l’ambiente ed essere fonte di riqualificazione. Non creare conflittualità, ma alleanze. Di fatto, da ciò che emerge dai primi progetti in Media Val Bisagno, questa strategia è assolutamente avulsa dalle scelte del Comune”.

“Le opposizioni del Municipio Media Val Bisagno si sono già espresse in maniera forte, manifestando tutte le perplessità rispetto alla proposta della rivoluzione del traffico in Val Bisagno, proprio perché da parte del Comune non c’è stata nessuna condivisione, nessun passaggio e nessuna commissione municipale se non all’ultimo. Questo dimostra come l’amministrazione abbia mal interpretato il significato del miglioramento del trasporto pubblico locale e di conseguenza non migliori la vita dei cittadini senza esplicitare obiettivi certi e misurabili”, continua Lodi.

