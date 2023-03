Genova. Ancora una domenica di code e rallentamenti sulle autostrade liguri. In A26 si registrano 2 chilometri tra Ovada e Masone a causa dei lavori in A10 e altri due chilometri nel pomeriggio tra Recco e Genova Nervi per un veicolo in avaria.

La situazione più pesante nel Savonese: l’Autofiori segnala coda di 6 chilometri tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova, sempre a causa dei cantieri.

