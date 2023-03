Calcio/ A Casarza arriva una sconfitta per il Santa Maria del Taro

Dall’ASD Santa Maria del Taro

Si conclude con una sconfitta la trasferta di Casarza. Match molto aperto nel primo tempo dove entrambe le squadre creano occasioni ma non riescono a trovare il gol. Nella ripresa è il Santa a portarsi avanti con il gol del solito Devoti A. ma i padroni di casa non mollano e riescono a ribaltare il risultato fissando il punteggio finale sul 2-1. Un’altra bella prestazione non accompagnata però da punti, ora testa al prossimo incontro casalingo contro il Rapid Nozarego

