Calcio, Juniores. Il Finale strappa il pass per i playoff ad Imperia. Saccone entusiasta: “All’inizio era pura utopia. Scelto bene l’anno per rientrare in panchina”

Finale Ligure. Dopo il pareggio tra le mura amiche contro l’Arenzano, subito praticamente a tempo scaduto e che ha portato il Genova Calcio al momentaneo sorpasso, il focus della Juniores del Finale era andare ad Imperia e raggiungere la matematica per il pass per i playoff. I giallorossoblù non solo sono riusciti nell’intento, regolando i neroazzurri con le reti di Nazarenko e Stagnaro, ma altresì ad effettuare il controsorpasso sui biancorossi che hanno pareggiato sul campo della Cairese. Insomma, il percorso dei ragazzi di Pietro Saccone continua a suon di risultati e per la presenza di un sogno di spogliatoio che non presenta alcun limite.

Proprio questo è l’intento comunicativo del tecnico giallorossoblù: “Abbiamo fatto un cammino bellissimo ma che non è assolutamente finito. Mancano almeno tre partite, quindi prima pensiamo a provare a vincere il girone e poi ci giocheremo le nostre chance per il titolo regionale”.

