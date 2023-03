Calcio/ Samp – Verona 3-1: al Ferraris i primi tre punti della stagione

Sampdoria: Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Djuricic, Augello; Leris, Cuisance, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic

Hellas Verona: Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

La Sampdoria batte 3-1 il Verona al Ferraris: a segno Gabbiadini (doppietta), Zanolo e Faraoni. Per i blucerchiati, al primo successo in casa, tre punti per sperare ancora nella salvezza nonostante il distacco di 9 punti dallo Spezia. Stankovic senza Rincon squalificato, come mezzala punta su Djuricic con Cuisance e Leris a supportare Gabbiadini.

Primo tempo iniziato molto bene dalla Samp: al 3’ Djuricic calcia ma Montipò manda in corner. Dopo la punizione di Lazovic deviata in corner da Turk, al 20’ sono ancora i blucerchiati a rendersi pericolosi con Zanoli che però trova Doig a deviare la conclusione. La Sampdoria preme e al 22’ Amione, dagli sviluppi di corner, centra il palo. Due minuti dopo Gabbiadini in area di rigore dopo una respinta della difesa infila Montipò di sinistro per l’1-0. Lo stesso attaccante si ripete poi al 35’ con un gran gol sempre di sinistro portando i suoi sul 2-0. Nel Verona il più pericoloso è Lazovic ma stavolta la sua punizione termina a lato.

