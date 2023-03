Chiavari: al Mignon anteprima del film su Luiso Sturla

Da Alessandra Marini, Producer

Tigullio non Amour, casa di produzione di filmati operativa nel Tigullio, ha prodotto il film (auto)-biografico del pittore Chiavarese Luiso Sturla, amico del regista Gip Barbeschi. Le riprese sono state fatte nell’ex ospedale psichiatrico di Genova quarto, con la presenza di diversi gruppi di arte musicale e danza di Genova e della Liguria. In questo ritratto auto-biografico, Luiso parla e racconta il proprio punto di vista sui massimi sistemi, (in)forma, arte, vita e morte, eccetera.

La decisione di presentare il filmato in modo autonomo viene raggiunta con lo stesso spirito con il quale lo si è voluto e prodotto: un tributo e un regalo di amici artisti all’amico artista Luiso.

La presentazione viene fatta il 28 marzo 2023, genetliaco dell’artista (93 anni)

Proiezione a ingresso libero, con invito alla popolazione e a tutti coloro che conoscono e amano l’arte di questo personaggio illustre di Chiavari.

L’evento di fatto sarà l’anteprima assoluta mondiale di questo filmato biografico

