“Donna, vita, libertà”: venticinque artisti “raccontano” la donna

“Donna Vita Libertà” è il titolo prescelto dall’Unione cattolica artisti italiani della Spezia per richiamare nella collettiva ora aperta al circolo culturale “Angiolo Del Santo” di via Don Minzoni 62 l’affermata centralità della donna nella società contemporanea. A testimoniare la convinta solidarietà alle inderogabili istanze di libertà e di uguaglianza delle donne sono stati così duplicati sulla locandina due dipinti dell’artista afgana Shamsia Hassani, ferrea oppositrice dell’ideale femminile imposto nel suo paese dal governo talebano. Al pari di precedenti mostre, anche “Donna Vita Libertà” si apre sul diversificato e vivace perimetro dei linguaggi dell’arte, proponendo un pluralismo espressivo che si insinua tra modalità figurative ed astratte, avvalorato da genuina e non occasionale passione. Il tema della rassegna è stato affrontato con dedizione e con entusiasmo da venticinque tra artiste ed artisti: Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Alfredo Coquio, Andrea De Pasquale, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio. Altrettanto interessanti sono i contributi poetici apportati da Anna Maria Barini e da Malia Pescara Di Diana, a conferma di come la poesia offra sia occasioni per scoprire se stessi, sia momenti di profonda riflessione sulle vicende del mondo. La mostra è visitabile sino al 1° aprile, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 18.30.

(Valerio P. Cremolini)

