Eccellenza, rammarico Cairese. Laoretti: “Arbitraggio da rivedere, noi poco maturi”

La Cairese per 4 a 1 il big match contro l’Albenga. Una partita che si era messa sui binari giusti per i gialloblù, in vantaggio grazie a una fantastica sforbiciata di Zunino su assist di un ispirato Babliuk. A fine primo tempo, però, l’episodio che ha cambiato la partita. L’assistente richiama l’arbitro Romeo segnalando un colpo proibito di Facello ai danni di Thomas Graziani. Espulsione e sulla punizione seguente Sogno ha portato la partita in parità. Nella ripresa, non c’è stata storia.

