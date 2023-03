Gagliardini trascina la Samp: 3-1 al Verona. Lo Spezia rimane a 5 punti dalla zona retrocessione

Con una doppietta di Gabbiadini e una rete di Zanoli la Sampdoria ha sconfitto 3-1 il Verona nella sfida salvezza che si è giocata a partire dalle 12 di oggi al Ferraris. Per gli scaligeri è andato in rete Faraoni e si registrano anche due reti annullate a Gaich per fuorigioco. I blucerchiati staccano così la Cremonese ultima in classifica e si portano a 15 punti, quattro meno del Verona, terzultimo. Per lo Spezia, sconfitto dal Sassuolo, il margine di sicurezza rimane quindi di 5 punti.

