Il più grande fan di Mina ha 17 anni ed è di Arma, «il mio sogno è incontrarla dal vivo»

Taggia. Il più grande fan di Mina vive ad Arma di Taggia e raggiungerà il traguardo della maggiore età tra meno di un mese, il 16 aprile. Si chiama Leonardo Manetta, nato a Imperia, frequenta la classe 4B del liceo Scienze applicate presso l’istituto Colombo di piazza Eroi a Sanremo. Sarà conosciuto presto in tutta Italia grazie alla sua prossima partecipazione a ItaliaSì, trasmissione di Rai1 condotta da Marco Liorni in cui è presente in qualità di commentatrice Platinette che ha scoperto il giovane imperiese durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Tra Manetta e l’artista originaria di Busto Arsizio, classe 1940, ci sono 65 anni di differenza. Praticamente una vita intera. I due sono cresciuti in mondi radicalmente diversi, eppure la passione di Leonardo per Mina è sconfinata. Tanto che ogni anno, a partire dal 2021, lo studente si esibisce con la sua chittarra d’estate per mettere da parte i soldi necessari a pagare il viaggio per sé e per la sua famiglia verso Lugano, dove la cantante risiede, dicono in un residence vicino alla stazione.

