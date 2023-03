La fiera chiude sotto la pioggia. Sequestrati 50 giubbotti e sanzioni per migliaia di euro

E’ calato il sipario sulla fiera di San Giuseppe e nonostante una pioggerellina fitta sin dal mattino, tanti spezzini si sono avventurati nell’ultimo giorno di festa e dedicato al santo patrono. Nel pomeriggio le perturbazioni si sono fatte più intense e a molti è bastato aprirle l’ombrello per non rinunciare all’ultimo giro in fiera.

Di queste giornate, oltre all’oceano di teste che ha affollato le vie della città, notte bianca compresa, ci sono una serie di circostanze da segnalare: sia in materia di controlli serrati, che hanno portato a multe per migliaia di euro e sequestri, e in materia di decoro urbano.

I controlli si sono svolti anche nella giornata di oggi, con i dati aggiornati alle 14, la Polizia Locale con il personale di Asl 5 e la Guardia di Finanza hanno sanzionato due banchi per mille euro e altri tre sono stati colpiti da prescrizioni per precarie condizioni igieniche. Altre 3 sanzioni sono scattate per quei banchi che si sono ampliamenti senza autorizzazione, un’altra sanzione è stata fatta per mancanza della polizza assicurativa.

Nella sola giornata di ieri la Polizia locale, assieme ad Asl 5, ha controllato 8 banchi di alimentaristi e somministrato due attività, per 1.500 euro a testa, a causa delle precarie condizioni igieniche. A questi provvedimenti se ne è aggiunto uno che prevedeva la sospensione dell’attività di cottura.

Sempre la Locale con l’ispettorato del Lavoro ha individuato un banco con 3 lavoratori irregolari, tra questi una donna senza visto e permesso di soggiorno e di conseguenza le informazioni sono passate all’ufficio competente della questura. In questo caso il datore di lavoro è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Guardia di Finanza e Polizia locale hanno individuato due lavoratori in nero, di questi un extracomunitario irregolare, anche in questo caso il datore di lavoro sarà segnalato all’Autorità giudiziaria.

Fiamme gialle e locale hanno lavorato anche sui marchi contraffatti: a passare i guai è un banco dove sono stati sequestrati 50 giubbotti. L’ambulate che li vendeva è stato denunciato.

Sempre la Polizia locale ha sanzionato quattro attività per ampliamenti non autorizzati, fatto altre due sanzioni per mancanza assicurazione di responsabilità civile. E’ stato fermato anche un venditore abusivo di giocattoli: per lui sono scattati 5mila euro di sanzione. La merce che vendeva è stata sequestrata. E’ stata riscontrata anche una violazione al decreto Minniti con 100 euro di multa e un daspo urbano di 48 ore.

I controlli sono stati fatti a partire da venerdì: sono state fatte 4 sanzioni ( 2 per la mancanza polizza assicurativa per eventuali danni a terzi) e 2 per occupazione di spazio maggiore rispetto a quello assegnato. A quattro venditori, a seguito di un controllo con Asl 5, sono state raccomandate alcune prescrizioni per la somministrazione.

Sul decoro urbano si apre un altro capitolo: vedere i cestini pieni in alcuni angoli della fiera, non è una novità ma a volte lo spezzino può essere pigro. Dalla cattedrale fin dentro i giardini non sono mancati cestini stracolmi, ma solo in alcune zone a ridosso della fiera, altri invece praticamente inutilizzati.

Le terrazze della cattedrale sono un belvedere, ma una discarica per quelle decine di persone che consumano le leccornie della fiera e ne abbandonano i resti sulle scale. Non molto diversa la situazione tra l’area giochi e il palco della musica dove in questi giorni si sono venute a creare autentiche montagne di rifiuti.

