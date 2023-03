La figlia privata

Dopo una delle solite riuninioncine a tre, in cui ha abituato Viglietti e la Laura a essere davvero democratici (“per fare un po’ una cosa originale…”); dopo essersi consultato con la Bravo e Della Monica (c’è scappata perfino una telefonata al Bistracci, “ma alla tua banda non dire niente se ce la fai”), Borachia ha attuato il suo semplice piano, fase iniziale.

In combutta col preside Framenidi, ha chiamato piano piano i genitori dei ragazzi e delle ragazze che erano stati in classe con la povera Clelia, e ha chiesto il permesso di interrogare le studentesse a scuola, in un’aula vuota, senza dare nell’occhio. Naturalmente ha detto che possono assistere loro stessi, e , se vogliono, un avvocato di fiducia (“ma gente che non faccia il gazzettino di secondo mestiere…”). L’accordo è andato discretamente: ora i maschietti e le bimbe entrano una a una in un’aula predisposta. Lì trovano, in borghese, Viglietti e la Laura. Il commissario è poche stanze più in là: ascolta col suo auricolare quello che il microfonino nascosto della Laura gli fa sentire. Non sa bene il perché di questa sua trovata: una delle tante cose che si sente di fare sul momento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com