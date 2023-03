La spadista spezzina Benedetta Madrignani convocata per i Mondiali U20 in Bulgaria

Dopo una stagione costellata di successi, è finalmente giunta per la spadista spezzina Benedetta Madrignani la convocazione alla prova individuale dei Campionati Mondiali Giovani – U20 a Plovdiv (Bulgaria).

Benedetta, attualmente al quarto posto del ranking nazionale giovani e al ventitreesimo posto di quello assoluto, tra le molte ottime prestazioni ha ottenuto durante questa stagione, il secondo posto alla prima prova nazionale Giovani e il terzo posto alla tappa di Coppa del Mondo U20 di Istanbul.

Tra le cinque atlete convocate dal Commissario Tecnico Dario Chiadò, la spezzina ha l’onore di essere l’unica non appartenente ad un gruppo sportivo delle forze armate, consacrando il nome del Circolo Scherma La Spezia nell’Olimpo della scherma internazionale.

Benedetta, dopo aver così bene difeso i colori della città durante le ultime stagioni agonistiche, è ora pronta a ergersi in difesa del tricolore in vista dell’appuntamento di inizio aprile.

