Legambiente contro l’oliveto a Marinella: “No allo smembramento, la tenuta deve rimanere unita”

“Tramite stampa veniamo a sapere della vertenza presso il Tribunale di Imperia con cui i Fratelli Merano vogliono vedersi confermata la vendita di 100 ettari della tenuta di Marinella di Sarzana proprio dietro il borgo; ora noi speriamo che non vincano la causa perché sarebbe l’inizio dello smembramento della tenuta, che deve rimanere unita, ma anche per la tipologia di coltivazione che si vorrebbe mettere in atto.

L’impianto dell’oliveto rappresenterebbe un danno ambientale notevole in quanto andrà a modificare terreno e microclima, dovendo eliminare i ristagni d’acqua, che sono quelli che conferiscono valore di habitat all’area. In più quell’ampio spazio aperto è di interesse per l’avifauna, migratoria e svernante, ambiente che verrebbe precluso dall’impianto dell’oliveto. Senza contare i trattamenti che servirebbero per rendere produttivi gli olivi in quelle condizioni non ideali.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com