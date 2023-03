Passeggiata di Primavera, genovesi alla scoperta della strada nascosta: “Giusto aprirla alla città”

Genova. Grande partecipazione alla Passeggiata di Primavera organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale. È il bilancio di Palazzo Tursi a poche decine di minuti dalla chiusura della strada tra la Foce e il Porto Antico che da lunedì tornerà alle sue normali funzioni portuali.

Tanti genovesi, in famiglia con passeggini, da soli, a piedi, in bici o su pattini, di corsa o a passo lento, hanno percorso i circa 2 chilometri di strada, sul lato monte aperto al pubblico, di solito riservato al solo traffico portuale, che da piazza Cavour arriva fino al nuovo Waterfront di Levante. La curiosità è stata il sentimento prevalente. “È giusto aprire queste aree alla città, anche se c’è molto lavoro da fare”, hanno commentato alcuni cittadini intervistati in diretta da Genova24. A contestare l’iniziativa e il sindaco Bucci questa mattina è stata la Fiom.

