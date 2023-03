Rugby/ Il Cus Milano sconfigge la Pro Recco (6-50)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Nonostante un’ottima prova della mischia chiusa l’Aircom Pro Recco Rugby non riesce a contenere gli atletici e veloci trequarti del CUS Milano, ora terzo in classifica, e subisce un pesante 6-50 nella XVII^ giornata del campionato di Serie A. La partita era iniziata bene per gli Squali, passati in vantaggio per 3-0 e poi di nuovo per 6-5 nei primi dieci minuti dell’incontro ma poi la poca disciplina in difesa e troppi errori in fase di attacco hanno impedito ai padroni di casa di segnare altri punti e, di contro, hanno spianato la strada all’efficace attacco avversario: per i milanesi sono così arrivate quattro mete nel primo tempo e altrettante nel secondo.

» leggi tutto su www.levantenews.it