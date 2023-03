‘Santa’: raccontare la guerra in nome della Pace. Lucia Goracci a Villa Durazzo

È un pubblico numeroso e coinvolto quello che accoglie la giornalista Lucia Goracci a Villa Durazzo in occasione del secondo appuntamento della “Casa del Pensiero”, ciclo di seminari destinati a studenti universitari diretto dall’autore, attore e scrittore Pino Petruzzelli. Il tema della “tre giorni” di dialoghi e riflessioni fra i giovani partecipanti non poteva che essere la guerra e il racconto della guerra, a partire dall’evoluzione delle tecniche narrative. “Dal telegrafo – esordisce Goracci – all’immediatezza dei nuovi mezzi, che conduce all’immediatezza della paura, dell’emozione, dell’indignazione verso l’ingiustizia”. Quello che va in scena è sì un dialogo a più voci sul “vedere la guerra”, che coinvolge gli 8 allievi e gli spettatori, ma anche una lezione di giornalismo che tocca il problema di trasformare in Informazione la “selva oscura” delle informazioni nelle quali siamo immersi così come la diffidenza verso quel giornalismo che si vuole ricerca della Verità, impossibile ascesi a una dimensione categorica e assoluta. “I fatti con cui si confronta il giornalista sono sempre verità approssimative che dipendono dal nostro grado di approssimazione all’evento”.

A differenza dell’uomo di Fede, l’inviato di guerra resta così nella sfera della fallibilità, impegnato a correggere sempre lo sguardo per ristabilire la necessaria equidistanza, a sottrarre la sofferenza di chi la guerra la subisce al silenzio ma anche a interpretarli, i silenzi, gli spazi “vuoti” che nei teatri del conflitto preludono al pericolo imminente. Il giornalista resta un perenne allievo di fronte alla vita, a quella vita che messa di fronte alla prova della guerra si attacca disperatamente a se stessa, ma che deve imparare rapidamente che il tempo per “piangere tutte le lacrime del mondo” non è il tempo nel quale il cronista è chiamato ad agire “come un chirurgo”, distogliendo la mente dalla paura e dal dolore.

