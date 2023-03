Una lettrice: “Mi hanno investita e uno sconosciuto mi ha soccorsa, vorrei poterlo ringraziare”

Un incidente stradale e una persona buona che le ha teso la mano. E’ la storia della lettrice Federica che scrive a Città della Spezia: “Mercoledì 15 marzo alle 14.30 circa sono stata investita da un’auto mentre ero in bicicletta in via del Canaletto, in prossimità della farmacia Beretta, ho perso conoscenza e il primo soccorso mi è stato dato da un signore ora mi piacerebbe ringraziarlo. Potete aiutarmi a trovarlo?”.

