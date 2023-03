Addio a Bornacin, La Russa: “Ha fatto la storia della destra italiana”. Sul feretro la bandiera del Msi

Genova. Parata di big della politica per il funerale di Giorgio Bornacin, ex parlamentare di An e del Pdl, storico esponente della destra in Liguria, morto la scorsa settimana a 73 anni. La cerimonia oggi nella chiesa di Santa Zita alla Foce.

“Ha fatto un pezzo di storia della destra non solo ligure ma italiana – lo ha ricordato il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivato per l’occasione -. L’ho conosciuto che era un ragazzino, eravamo una coppia inossidabile. Eravamo più che amici, eravamo fratelli quando Fratelli d’Italia non esisteva ancora. E quando è nato FdI lui c’era e non l’ha mai rinnegato”.

