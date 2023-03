Alessio Negro confermato segretario Filc-Cgil: “Difendere le conquiste dei lavoratori contro concorrenza verticale e nuovi modelli di lavoro”

Savona. Si è svolta, presso la sala museo della Compagnia Unica “Pippo Rebagliati” di Savona, l’assemblea generale della Filc-Cgil provinciale. E’ stato riconfermato segretario, alla guida del settore porti, il coordinatore sindacale dei delegati Culp Alessio Negro; sarà coadiuvato da Giorgio Pizzorno, presidente dell’assemblea generale e delegato dei lavoratori dipendenti di Reefer Terminal per la segreteria.

“La Filt-Cgil avrà il compito di ‘tenere testa al passo dei tempi’ in cui la contesa globale dei grandi gruppi armatoriali-terminalistici sta ‘spingendo’ per affermare una concorrenza verticale sul settore e nuovi modelli di lavoro a discapito di quanto conquistato in anni di lotta dai lavoratori di porti”. La segreteria rimarca la propria posizione sullo sviluppo infrastrutture: “Che gli investimenti non siano strumentalizzati per attuare una deregulation del modello di lavoro portuale e dei diritti dei lavoratori”.

» leggi tutto su www.ivg.it