Aulla, un contributo per le famiglie in difficoltà nel “Pacchetto scuola”

Il Comune di Aulla tramite uno stanziamento regionale di 26mila e 674 euro, eroga un contributo a favore degli studenti che frequentano una scuola secondaria di primo o secondo grado, appartenenti a famiglie in difficoltà economiche.

“Il contributo è stato assegnato a tutti i 175 studenti presenti in graduatoria, quindi ognuno di loro ha ricevuto 152,42 euro – si legge in una nota -. Il denaro serve per coprire le spese per l’acquisto di libri di testo, di altro materiale didattico e di servizi scolastici. Il cosiddetto “Pacchetto scuola” della Regione Toscana può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado; ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente non superiore a 15mila e 748 euro; residenza nel Comune di Aulla ed età non superiore a 20 anni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com