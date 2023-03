Calcio a 5, l’Airole Fc sconfitta dal Genova Calcio

Airole. Sconfitta 7-5 per l’Airole Fc nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff della serie C di calcio a 5 della Liguria. Le viverne sono state infatti superate dal Genova Calcio a 5, venerdì sera nel capoluogo ligure, in occasione di una delle due gare di spareggio utili a stabilire le squadre che si aggiungeranno a Taggia e Santa Maria Rapallo nelle final four del campionato 2023.

Contro la terza forza del girone B il team biancoverde, giunto secondo nel girone A, ha condotto una partita in costante inseguimento degli avversari portatisi in vantaggio dopo i primi dieci minuti di studio e subito raggiunti dalla rete illusoria di Rossano Buono che veniva però seguita da una doppietta locale per il momentaneo 3-1. Un gol per parte prima dell’intervallo mandava poi le due squadre al riposo sul 4-2 con Vincenzo Gullace servito da Marco Foti per gli ospiti e la successiva marcatura locale.

