E’ morta Sofia Sacchitelli, la studentessa di medicina paladina nella lotta alle malattie rare

Liguria. Sapeva di essere vicina la fine ed è per questo che aveva voluto dare vita all’associazione Sofia nel cuore, perché restasse qualcosa anche “dopo di lei”. Sofia Sacchitelli, studentessa di Medicina dell’Università di Genova, è morta a 23 anni a causa del raro tumore cardiaco che l’aveva colpita.

Nei giorni scorsi la ragazza era stata insignita della prima medaglia d’oro al merito della storia dell’Università di Genova. Un riconoscimento straordinario al coraggio della giovane che aveva deciso di non arrendersi e di trasformare il dolore in speranza e in un’occasione per la ricerca scientifica.

» leggi tutto su www.ivg.it