Funerali in forma privata per Sofia Sacchitelli ma ci sarà una messa in sua memoria

Genova. Si è spenta nella notte tra l’affetto dei suoi cari, i genitori, la sorella Ilaria, il fidanzato Nicolò, e così sarà anche per l’ultimo addio: i funerali di Sofia Sacchitelli, la 23enne morta a causa di un angiosarcoma e fondatrice dell’associazione Sofia nel cuore, saranno celebrati in forma privata.

Tuttavia, per chi desiderasse essere vicino a chi le ha voluto bene e salutarla in qualche modo sempre i genitori hanno voluto fissare una messa in sua memoria, mercoledì prossimo, 29 marzo, alle 18 presso la chiesa di Santa Teresa in Albaro, il quartiere dove la ragazza risiedeva.

» leggi tutto su www.genova24.it