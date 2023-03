Ginnastica artistica, a Fermo quarto posto per l’Andrea Doria

Liguria. A Fermo si è svolta la 2a Prova del Campionato di Serie C artistica femminile Zona Tecnica 2 (Liguria, Toscana e Lazio). Per la Liguria prendono parte al Campionato le squadre di Andrea Doria e Canaletto.

Dopo il 4° posto con podio sfiorato per un soffio della gara d’ esordio l’Andrea Doria partiva per cercare un buon risultato. La squadra era ben preparata e agguerrita, ma l’ infortunio in settimana di una titolare della squadra (Sofia Pedevilla) ha un po’ scombinato i piani e le carte in tavola. La squadra comunque ha fornito una buona prestazione e con carattere ha affrontato la competizione riconfermando il 4° posto.

