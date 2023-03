Si terrà domani, martedì 21 marzo alle ore 16.30, l’incontro convocato da Renzo Guccinelli, candidato per il centrosinistra alle prossime comunali a Sarzana, con i sindacati Cgil Cisl e Uil. “Continuo il mio rapporto con il mondo delle imprese e del lavoro – dichiara Renzo Guccinelli – per proporre le mie indicazioni per il governo della città e al tempo stesso raccogliere valutazioni e proposte”.

L’articolo Guccinelli incontra i sindacati al point di Piazza Luni proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com