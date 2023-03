“Guido bene, guido sicuro”, consegnati gli attestati

Sanremo. Si è concluso il progetto “Guido bene, guido sicuro!” che il Comune, attraverso il Comando della Polizia Locale, ha organizzato per gli alunni del Liceo Cassini di Sanremo.

Il liceo è la prima scuola a Sanremo nella quale il progetto è stato realizzato, allo scopo di diffondere tra i ragazzi le regole da seguire per la guida della moto in sicurezza. E’ attualmente in corso un progetto analogo con i ragazzi dell’Istituto E. Ruffini – D. Aicardi di Valle Armea.

L’iniziativa è nata da una collaborazione tra istruttori della Federazione Motociclistica Italiana, personale della Croce Bianca di Imperia e la nostra Polizia Locale, con il patrocinio della Prefettura di Imperia.

