Oggi inizia ufficialmente la primavera: ecco perchè nel 2023 l’equinozio cade il 20 marzo

Liguria. La primavera inizierà ufficialmente questa sera (20 marzo) alle 22:24, quindi con un giorno in anticipo rispetto alla convezione. Perché? L’equinozio varia di anno in anno a seconda della rotazione della terra e nel 2023, per la seconda volta consecutiva, cade nella sera del giorno precedente al 21 marzo

In Liguria l’arrivo della primavera ha coinciso con l’allontanamento di una lieve perturbazione e con il ritorno del sole – anche se solo temporaneamente – accompagnato da un rialzo delle temperature: secondo Limet oggi saranno comprese tra e 8 e 18 gradi sulla costa, tra 1 e 14 nell’entroterra.

» leggi tutto su www.ivg.it