Paita e Gelmini a Sarzana per sostenere Guccinelli

Ulteriore appuntamento per il Terzo Polo sarzanese questo pomeriggio presso il point elettorale. Ad incontrare la cittadinanza insieme al candidato sindaco Renzo Guccinelli, erano presenti oggi la senatrice Raffaella Paita, capogruppo del Terzo Polo al Senato, e la collega Mariastella Gelmini, vice capogruppo del Terzo Polo al Senato, vicesegretario e portavoce di Azione.

Dopo un’introduzione del candidato Guccinelli, Paita ha esposto i principali problemi di Sarzana che l’attuale amministrazione “non ha saputo e non sa governare efficacemente: dalla sanità alla sicurezza passando per la perdita di centralità di Sarzana nella dimensione provinciale”.

Infine, Gelmini che ha illustrato la strategia nazionale del Terzo Polo, attraverso “la conferma del sostegno anche militare all’Ucraina; una transizione ecologica graduale e non ideologica; l’attuazione concreta del PNRR; la gestione dell’immigrazione senza slogan e ipocrisie”.

Come ha ribadito l’ex ministro “il Terzo Polo tifa Italia e gli italiani”.

L’articolo Ultima settimana per acquistare il “Family pack” con le restanti cinque partite al Picco proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com