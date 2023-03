Ponte Morandi, la nuova gestione Spea dopo il crollo con l’impennata dei voti ‘negativi’ sugli altri viadotti

Genova. Dopo il crollo del ponte Morandi Aspi chiede a Spea una stretta sui controlli delle opere e l’azienda si attiva con una nuova gestione e controlli più accurati . Ai vertici dell’Utsa di Spea arriva Massimiliano Zimmaro in sostituzione di Antonino Valenti (uno dei 58 imputati per il crollo): è il 20 maggio 2019. Poco dopo Zimmaro chiama Andrea Pancani, che diventa responsabile della Sorveglianza Utsa di Spea dall’1 luglio dello stesso anno.

Proprio Zimmaro e Pancani sono stati ascoltati oggi nel corso del processo per il crollo del ponte Morandi, loro che a Genova sono arrivati dopo il crollo dello stesso tanto che Zimmaro a una domanda estemporanea del pm su quale pila del Morandi fosse crollata ha risposto candidamente: “Non lo so quale pila è crollata, io il ponte Morandi non l’ho mai visto e non so come è fatto”.

