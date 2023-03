Imperia. Il Polo Tecnologico Imperiese è pronto nella sua articolazione dell’ Ipssc per gli esami di qualifica operatore socio sanitario che per la prima volta si svolgeranno direttamente presso la sede in Imperia Via Nizza 8.

Il laboratorio, presente nella scuola come “Aula Gesti” è stato allestito come una vera stanza di degenza

ospedaliera, il tutto per accogliere gli studenti che per la 2°edizione (2023) , il 22 marzo e il 23 marzo affronteranno l’esame per diventare Oss.

