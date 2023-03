Rapallo: “Allarme processionarie, distruggete i nidi”

Le processionarie che lasciano i nidi per formare una nuova colonia sono pericolose perché fortemente irritanti, per le persone e anche per i cani. Così il Comune ha emanato un’ordinanza che obbliga i proprietari di terreni con alberi, in particolare pini, dove ci siano nidi di processionaria a distruggerli e uccidere le processionarie. Di seguito il testo dell’ordinanza pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.

Ordinanza

• a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che

abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare tutte le

opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di

accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (Traumatocampa

pityocampa); Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione

sulle specie di alberi soggette all’attacco del parassita: tutte le specie di pino;

• In caso di presenza di nidi di Processionaria, intervenire immediatamente con la

rimozione e distruzione degli stessi e con l’attivazione delle profilassi, rivolgendosi

preferibilmente a ditte specializzate;

• nel caso in cui l’area d’intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti,

procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta

microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate;

• Oltre all’obbligatorietà dell’asportazione del nidi potranno essere messe adeguate

tecniche dì profilassi, quali trattamenti microbiologici, endotrerapici o mezzi di

completamento quale la cattura massale condotta con trappole e ferormoni

AVVISA

• che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari

interessati;

• che è fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria nelle varie

frazioni di rifiuti a circuito comunale o in aree pubbliche o aperte al pubblico;

• che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno

applicate ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca più

grave reato (come previsto dall’art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007). L’ammontare delle

sanzioni potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà

essere disposta l’esecuzione d’ufficio degli interventi omessi con addebito delle

relative spese al trasgressore;

• che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei

terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare

immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale;

DISPONE

che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino la mancata esecuzione degli interventi di

disnifestazione sopra indicati, verrà applicata la sanzione di legge oltre all’obbligo per i

soggetti interessati di effettuare l’intervento entro 15 gg. dall’accertamento della violazione.

