Santo Stefano, 1.260 sanzioni non pagate per violazioni del 2019

A 1.260 i verbali per violazioni del Codice della Strada rilevate a Santo Stefano nel 2019 non hanno fatto seguito un pagamento né una archiviazione. Il dato emerge dalla lista di carico elaborata dagli uffici della Polizia locale santostefanese, in base alla quale Spezia Risorse, su incarico dell’ente, potrà procedere alla riscossione delle somme, che ammontano complessivamente a quasi 814mila euro, 300mila euro dei quali dovuti a maggiorazione degli importi per ritardato pagamento; alla società come compenso andrà il 6 per cento di quanto effettivamente recuperato.

