Uil in presidio per la sanità: “Spezia caso unico: si inaugurano ospedali che non ci sono”

Partita stamani dall’ospedale San Bartolomeo di Sarzana “Articolo 32”, campagna della Uil Liguria dedicata alla sanità – il diritto costituzionale alla quale è evidenziato dal titolo dell’iniziativa -, nel corso della quale il sindacato, attraverso un questionario, raccoglie indicazioni e valutazioni dei liguri. “Una campagna, capillare su tutto il territorio regionale, che vedrà anche iniziativi di approfondimento, studio, confronto e proposta – ha affermato stamani al presidio Alfonso Pittaluga, segretario confederale Uil Liguria con delega alle Politiche sociosanitarie – e che attraverso il questionario di permetterà di raccogliere dati che renderemo pubblici e sui quali cercheremo un confronto con le istituzioni. I problemi sono quelli noti: riguardano strutture ospedaliere, servizi, necessità di dare contratti aggiornati a chi lavora in sanità – contratti scaduti, come quelli di molte altre categorie del Paese -, aggressioni sui luoghi di lavoro, e ancora il tema di come il Pnrr interverrà su un modello di sanità che chiediamo alla Regione di comprendere un po’ meglio”, evidenziando che “in tutta la Liguria non si fanno ospedali danni e La Spezia rappresenta un caso probabilmente unico: si fanno inaugurazione di ospedali che anno dopo anno non ci sono”. Per Pittaluga “la situazione è arrivata a un punto di difficile sostenibilità, compresa quella delle risorse, che vengono ridotte e che noi pensiamo si debbano innanzitutto qualificare e che lo si debba fare attraverso un confronto e momenti anche permanenti di rappresentanza degli interessi di cui siamo portatori, che sono quelli dei cittadini, dei lavoratori, di tutti noi che dobbiamo inevitabilmente interagire con la sanità”. Soddisfazione per il riscontro incontrato al nosocomio sarzanese: “La risposta è stata positiva, tanti cittadini si sono fermati al presidio a compilare il questionario e abbiamo raccolto molte testimonianze di problemi che le famiglie vivono concretamente, per quanto riguarda i servizi, le strutture, le difficoltà di chi purtroppo fatica ad arrivare a fine mese ma deve comunque sopportare i costi della sanità, una sanità che spesso va verso il privato, che non demonizziamo, a condizione che sia un privato di qualità, che applichi i contratti collettivi nazionali di lavoro e che sia integrativo e non sostituivo di quel diritto alla sanità pubblica di qualità di cui all’articolo 32 della Costituzione”, ha proseguito Pittaluga, che ha infine rimarcato da parte del sindacato “la richiesta alla Regione di una forte accelerata sul tema della prevenzione, che riguarda tutti noi ma riguarda anche la possibilità di realizzare economie di scala; ci sono buone esperienze che vanno rese strategiche”.

