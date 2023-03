Vittime innocenti delle mafie, alla mensa della scuola di Vezzano la pasta di “Libera terra”

L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Vezzano Ligure ha accolto la proposta di Cir Food e ha deciso di coinvolgere i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Isa 11 di Vezzano Ligure, il prossimo 21 marzo, nella celebrazione della “XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

“La scelta della data del 21 marzo vuole auspicare che in quel giorno di risveglio della natura, si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza – si legge in una nota diffusa dal Comune -. Il 21 marzo 1996 a Roma, piazza del Campidoglio, la prima edizione, da allora molte città italiane hanno ricordato, testimoniato, denunciato.

Anni di memoria e impegno, anni di verità e giustizia per le stragi e le vittime delle guerre di mafie.

Il prossimo 21 marzo la manifestazione nazionale si svolgerà a Milano, che sarà la “piazza” principale, ma simultaneamente, in centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime, l’ascolto delle testimonianze dei familiari e l’approfondimento di questioni relative alle mafie e corruzione, nel segno di una memoria che non vuole essere celebrazioni ma strumento di verità e giustizia”.

Le scuole di Vezzano già da anni sono coinvolte nel progetto “La Pace si fa a scuola”, trattando tra le altre tematiche anche quella della legalità.

Il 21 marzo Cir Food preparerà nel menù del giorno della mensa scolastica, la Pasta di semola Biologica “Libera Terra” prodotta da Cooperative sociali che coltivano le terre confiscate alla criminalità.

“Per contrastare l’illegalità e le mafie – dice l’assessore Nadia Lombardi – bisogna partire dalle nuove generazioni. Con piccoli gesti quotidiani, come mangiare un piatto di pasta, possiamo trasmettere grandi valori di civiltà. I ragazzi mangeranno una pasta di ottima qualità dei prodotti ma soprattutto buona perché racchiude la storia di produttori e associazioni che lavorano rispettando la dignità delle persone e l’ambiente”.

