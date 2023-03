Acquedotto colabrodo, intervento di riparazione a Calata Cuneo: le comunicazioni di Rivieracqua

Imperia. L’intervento di riparazione dell’acquedotto a Calata Cuneo comporterà disservizi in zona ospedale, piazza Roma e la zona compresa tra via Cascione e il torrente Impero. Lo comunica Rivieracqua, la società pubblica che gestisce il servizio idrico in provincia di Imperia. «In tali zone – avvisa la società – Potranno verificarsi anche episodi di totale mancanza di acqua a seguito del progressivo svuotamento del serbatoio di accumulo di Bardellini». La problematica potrebbe risolversi intorno alle 22.

«Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire», aggiunge Rivieracqua che si scusa con i cittadini per i disagi.

