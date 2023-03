Ad Alassio un nuovo bando per il sostegno alla locazione: domande entro il 3 maggio

Alassio. E’ stato indetto ad Alassio un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in locazione, con riferimento al canone versato nel 2021.

“Il Fondo Sociale Affitti è un contributo erogato dal Comune, volto al parziale rimborso delle spese sostenute per il canone di locazione – spiega Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali -Si rivolge ai cittadini residenti ad Alassio che necessitano di un sostegno, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e in possesso dei requisiti previsti. La Regione Liguria ha proceduto al riparto del fondo regionale ordinario – annualità 2021 -, distribuendolo ai Comuni che hanno espresso il loro fabbisogno ed ha contestualmente avviato le procedure per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni destinando al Comune di Alassio 150.562 euro che abbiamo subito voluto trasferire alle famiglie in difficoltà”.​

