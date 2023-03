Asilo nido Eolo nel degrado, la denuncia del M5s: “Ascensore guasto e muri pericolanti”

Genova. Ascensore guasto, scale ammalorate che passano sotto un muraglione pericolante, cemento scrostato, finestre rotte, rovi infestanti vicino alle uscite di sicurezza e zone esterne inagibili e pericolose. È lo stato in cui versa l’asilo nido Eolo nella zona del Biscione, protagonista oggi di un’interrogazione del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale.

“Può una struttura scolastica, pur essendo collocata in un’area poco accessibile, non essere servita da un ascensore funzionante che permetta l’accesso con passeggini o carrozzine – si chiede il consigliere Paolo Ugolini denunciando il caso in aula-? È accettabile che per accedere alla struttura i genitori debbano percorrere una rampa di scale in cemento, ammalorata in diversi punti, delimitata da un muraglione pericolante messo ‘in sicurezza’ da una palizzata di legno provvisoria sostenuta da ferrotubi? E ancora, è corretto che l’ingresso del nido si apra su un porticato in cemento ammalorato, scrostato e con evidenti chiazze di umidità, deturpato da tubature che lo attraversano collegate al soffitto con semplici fascette metalliche?”

