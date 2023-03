Ato idrico, è scontro aperto: Russo attacca Melgrati. Loano e Borghetto: “Alternativa alla fusione”

Provincia. “E’ da un anno che lavoro per sbloccare il procedimento di unificazione del gestore unico dell’ATO idrico, che era fermo da tempo, per dare una prospettiva di continuità al servizio idrico pubblico. Grazie alla collaborazione con Loano e Borghetto erano stati compiuti importanti passi avanti. In tutto questo periodo ho sempre manifestato la più ampia disponibilità al dialogo per trovare la soluzione più equilibrata e corretta. Ora, si è arrivati a un passo importante che potrebbe far fare un salto di qualità al sistema: finalmente APS, che lo ricordiamo è l’attuale gestore dell’ATO idrico, potrebbe operare efficacemente”.

Così il sindaco di Savona Marco Russo risponde al collega alassino Marco Melgrati in merito alla vicenda dell’Ato idrico.

