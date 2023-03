Canale Lunense si prepara a fronteggiare la crisi idrica

Nell’anno del suo centenario il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense si prepara anche a fronteggiare la crisi idrica che si presenterà nei prossimi mesi come già avvenuto, in parte, anche un’estate fa. L’ente di via Paci sta infatti già ragionando a medio termine sul progetto di ampliamento dei due invasi di Castelnuovo Magra e Santo Stefano, e per l’immediato sul monitoraggio delle risorse idriche esistenti, la ristrutturazione di linee irrigue già esistenti a Luni e Santo Stefano e soprattutto la creazione di “laghetti” in ciascuna azienda agricola.

“Siamo di fronte ad un’imminente crisi – spiega il direttore Corrado Cozzani – e abbiamo predisposto un piano generale che prevede una soluzione strutturale, indispensabile ma non attuabile immediatamente, e che riguarda Vaccari e ed ex Filippi con un progetto da 12 milioni già presentati ad Autorità di bacino e Ministero pe le adeguate valutazioni. Nel frattempo abbiamo già pronti altri progetti di efficientamento che sono indispensabili per un eventuale contingentamento dell’acqua. Ancor più immediata – aggiunge – è la creazione di “laghetti aziendali” per i quali chiederemo i fondi necessari per consentire alle realtà agricole di realizzare piccoli invasi collegati alla nostra rete. Con il Parco di Montemarcello Magra Vara stiamo invece portando avanti il monitoraggio delle riserve d’acqua dalle quali poter usufruire, abbiamo rinnovato anche il protocollo fatto nel 2017 per l’utilizzo di risorse idriche in caso di necessità. Stiamo infine preparando un tavolo dedicato al tema del riutilizzo delle acque reflue, una possibile soluzione futura per invaso e riuso all’occorrenza”.

“Il nostro Consorzio – conclude la presidente Francesca Tonelli – opera con attenzione e sensibilità alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità; è atteso ad un grande sforzo per far prevalere quella cultura dell’acqua necessaria per dare risposte concrete e integrate in un territorio come la Liguria incalzato dalla siccità e fragilità idrogeologica con una nuova visione di innovazione sostenibile condivisa nel rispetto ambientale”.

